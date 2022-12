Data pubblicazione 6 Dicembre 2022

CREMENO – Una dozzina di bancarelle animeranno il pomeriggio di sabato 10 dicembre a Cremeno. La Pro Loco organizza i Mercatini di Natale in piazza Europa per dare il via alle festività nel borgo dell’altopiano. Inoltre, per combattere il freddo, ci saranno castagne, panettoni e torte, con cioccolata e vin brulé.

In copertina una immagine di repertorio