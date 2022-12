NATALE AL MUSEO ‘LA FORNACE’. EVENTI GRATUITI E A PAGAMENTO

Data pubblicazione 7 Dicembre 2022

BARZIO – Babbo Natale, i suoi elfi e successivamente la Befana, arrivano in Valsassina per animare il museo “La Fornace” con laboratori creativi e tante sorprese. Dopo un anno di assenza, Babbo Natale, accompagnato dai suoi efficientissimi elfi e successivamente anche dalla Befana, ha deciso nuovamente di fermarsi in Valsassina e sarà contentissimo di accogliere grandi e piccini che vorranno venire a fargli visita.

Per questo motivo la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha previsto l’apertura in via straordinaria del Museo “La Fornace” di Barzio durante le festività natalizie. Un evento che trasformerà l’atmosfera dell’area museale in uno scintillio di luci e colori, facendo vivere ai visitatori la magica atmosfera del Natale.

Il ricco programma di appuntamenti natalizi è suddiviso in tre iniziative: aspettando il Natale (giovedì 8, domenica 11, domenica 18 e venerdì 23 dicembre); aspettando l’anno nuovo (venerdì 30 dicembre); aspettando l’happyfania (venerdì 6 gennaio 2023). Dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30, grandi e piccini potranno incontrare Babbo Natale e la Befana, visitare gratuitamente il museo insieme agli elfi, scoprire le sale allestite appositamente per rivivere il territorio con la magia natalizia. Partendo dall’ufficio postale in cui si potrà scrivere e imbucare la propria letterina, si passeggerà nella foresta incantata degli animali, passando dalla cucina degli elfi e dalla camera dove Babbo Natale pianifica il suo giro del mondo. Queste e tante altre saranno le sale da scoprire insieme a tutta la famiglia.

Inoltre, nell’edificio “Casa Merlo” si terranno speciali laboratori natalizi a pagamento per creare lavoretti unici per addobbare la casa.

Per info e prenotazioni

www.valsassinacultura.it, museolafornace@valsassina.it.