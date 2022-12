NEVE E VIABILITÀ IN TILT, ROBERTO COMBI: “GRAZIE A CHI SE NE FREGA…”

Data pubblicazione 10 Dicembre 2022

CASSINA VALSASSINA – I primi fiocchi di neve della stagione, peraltro previsti, hanno creato non poco scompiglio sulle strade valsassinesi, con troppi automobilisti impreparati che hanno causato intoppi dall’Altopiano a Ballabio.

Ecco che arriva dunque il pronto sfogo del sindaco di Cassina Roberto Combi, che spiega: “Visto che dal 15 novembre c’è l’obbligo di gomme da neve o catene a bordo, perché non ringraziamo ancora una volta chi se ne frega e causa tutti questi disagi?”

“Controlli inesistenti per sanzionare giustamente i trasgressori – aggiunge il primo cittadino -. Gli appaltatori del servizio neve dei Comuni e della Provincia sono tutti in campo per la pulizia ma devono evitare macchine ferme e incidenti vari. Un ringraziamento a tutti questi lavoratori che stanno operando in queste condizioni per tutti noi”.

Nell’immagine di copertina, la polizia locale dell’altopiano di pattuglia alla rotatoria tra Cassina e Cremeno.

RedCro