CALCIO, CORTENOVA: VERCURAGO IN CASA PER L’ULTIMA D’ANDATA

Data pubblicazione 11 Dicembre 2022

CORTENOVA – Il sudato pareggio col il Monvico ha ridato ossigeno alla prima squadra del Cortenova, a cui resta una sola sfida per sperare di chiudere il girone di andata fuori dalla zona playout. Uno scontro diretto importante, contro il Vercurago, che nel gruppo C di Prima Categoria ha raccolto tre punti in più dei valsassinesi.

Complice un autunno sottotono, i gialloblu ad ora occupano la terzultima piazza della graduatoria, con 14 punti conquistati, due in meno rispetto a quella che oggi è l’aritmetica salvezza. La differenza reti segna un netto -5, frutto dei 23 gol subiti rispetto ai 18 fatti.

Equilibrio pieno invece per gli avversari lecchesi, che con 21 reti realizzate e altrettante incassate sono l’unica squadra del campionato a mostrare lo zero sotto la colonna della differenza reti. Sagno Foumba il miglior marcatore del Vercurago, a quota quattro.

Previsto dunque l’equilibrio nella sfida di domenica 11 dicembre alle 14:30, l’ultima dell’anno che verrà giocata sul sintetico di Bindo. Se i numeri mostrano un classico scontro da X nella schedina, difficile dire cosa riserberà questo strano campionato, soprattutto considerando l’importanza del match per entrambe le squadre.

RedSpo