CALCIO, IL LECCO BATTE PADOVA CON TANTI ERRORI SOTTO PORTA

Data pubblicazione 11 Dicembre 2022

LECCO – È un Lecco sfortunato ma che dimostra di credere nei propri mezzi quello che questo pomeriggio ha battuto per due reti a una il Padova. Autori dei gol Ilari e Giudici, con Zambataro incappato in una incolpevole autorete.

LA CRONACA

Nemmeno il tempo di prendere familiarità con la partita che, al 4′ su tiro di Zambataro ribattuto, Ilari si rende protagonista di una bella girata in semi rovesciata e porta il Lecco in vantaggio. I padroni di casa continuano ad attaccare andando in più occasioni vicini al raddoppio: al 10′ bravo Donnarumma sul tiro da fuori di Buso…