FRANA, IL CODACONS: “ESPOSTO SUGLI OMESSI INTERVENTI PER LA SICUREZZA”

Data pubblicazione 12 Dicembre 2022

LECCO – Sulla frana lungo la nuova Lecco-Ballabio interviene il Codacons. “È un vero miracolo che gli automobilisti che stavano transitando su quella strada in quel momento non siano stati travolti e uccisi dalla frana. Si è sfiorata la tragedia. Sono gravissimi i rischi che corre la collettività in casi del genere – afferma il presidente dell’Associazione Codacons, Marco Donzelli.

“Da anni- prosegue Donzelli – l’Associazione richiede la messa in opera di interventi preventivi nei punti con alta probabilità di crollo proprio per evitare che la collettività corra simili rischi in tutta la provincia lecchese. Il Codacons presenterà nuovamente esposto alla Procura della Repubblica per accertare la responsabilità della mancata messa in sicurezza dei luoghi e degli omessi interventi atti a garantire la sicurezza delle strade”.