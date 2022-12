DIARIO LECCO-BALLABIO: LA CRONACA DEI VIAGGI SULLA “VECCHIA” STRADA. PROBLEMI SOPRATTUTTO PER GLI STUDENTI

Data pubblicazione 13 Dicembre 2022

VALSASSINA/LECCO – Redattori di VN e soprattutto lettori impegnati nella “cronaca” dei viaggi con viabilità modificata dopo la frana sulla “nuova” Lecco-Ballabio.

Prima sensazione dei nostri inviati: scendendo verso il capoluogo, filtri e orari da migliorare negli orari delle scuole, auto più grosse di un tempo sul percorso, situazione complessivamente che va sistemata. In salita, la mattina le cose appaiono molto più semplici.

Spazio ora al “diario” dei lettori di Valsassinanews:

Andrea

Solo io parto alle 6:50 e alle 7:05 ero in c.so martiri ?

Maurizio

Ballabio 7:00 valmadrera 7:45

Michela

Partendo dopo le 7 da Ballabio, il tragitto per Lecco indicativamente richiede un’ora. Io ho notato che il semaforo sotto l camera di commercio blocca parecchio il flusso delle macchine in coda sulla vecchia. Potrebbe essere una (piccola) soluzione prolungarlo?

Marina

Presto fatto…partita ore 7.00 da Ballabio arrivata a Germanedo alle 8.00

Naturalmente con corona del rosario completata un paio di volte

Michela

Maggio-Lecco centro partenza alle 8:00 arrivo alle 9:00 con santi e madonne

Laura

Mio figlio é due mattine che prende il pullman a Margno alle 06:45 e arriva a Lecco (balicco) alle 08:30… Sono due mattine che salta la prima ora

Gabri

Ieri Ballabio ore 8.15 arrivata a Lecco ore 9.13

Daria

Partenza Premana 7.45, arrivo a Civate 8.30…. io consiglio a chi abita in valle, se fattibile, di fare la Bellano-Taceno… quella strada offre un’alternativa a chi deve scendere verso Lecco….

Elena

Pasturo-Malgrate partenza ore 6.45 arrivo ore 8.25

Silvia

Io so solo che mi devo alzare un’ ora prima del solito





Vale

Inutile commentare la strada vecchia non regge più il traffico attuale

Senza la strada nuova con le macchine che ci sono ora questa situazione resterà ingestibile fino all’apertura della stessa

Io con il bambino che va a scuola a Lecco e non ha un eta’ adeguata a prendere il pullman da solo ci sto perdendo la testa…

Abito in valsassina

Lui va a scuola a Lecco

Io devo tornare in valsassina per lavorare

Non e’ gestibile in nessun orario ne per lo studente ne per me lavoratrice

Addirittura stamattina anche chi si era armato di moto faceva fatica a passare

Andrea

Un casino

Lorena

In salita fascia oraria ma a gruppi fermati alla strettoia…..meglio la carovana altrimenti ogni tir che sale ferma tutto….

Valentina

Mia figlia preso pulman alle 7 a Primaluna arrivata a Lecco 8.30

Praticamente la prima ora la salta

Rosy

idem per mia figlia..parte alle 6:30 da Premana arriva a Lecco alle 8:30…ieri ha saltato la prima ora…oggi è entrata alla mezza..



Giovanna

Per i ragazzi che vanno a scuola è un disagio notevole ma meno male che non è successo in orario pullman pieno di scolari

Michelle

Ieri pom.ore 17 da ospedale arrivo a Pasturo ore 18,10circa ma era anche ora di punta. Semaforo sotto Camera di Commercio rallenta moltissimo

Roberto

Semaforo sotto camera di commercio da cambiare programmazione scendono poche macchine dalla parti opposte e rimani li troppo tempo

————————————————-

Il Comune di Lecco segnala che “per ridurre le situazioni di congestione determinate dal consistente transito di veicoli lungo la vecchia Lecco-Ballabio, è stato disposto lo spegnimento dell’impianto semaforico sito all’incrocio tra via Tonale, via Caldone e via Cernaia. Come conseguenza è istituito l’obbligo di dare la precedenza a destra per i veicoli che si immettono su via Tonale provenienti da via Caldone e via Cernaia”.