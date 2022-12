SCI, COPPA EUROPA: E TRE! ASJA ZENERE VINCE ANCORA A PONTE DI LEGNO

Data pubblicazione 14 Dicembre 2022

PONTE DI LEGNO – Una grande Italia a Ponte di Legno con la doppietta di Asja Zenere ed Elisa Platino nel gigante femminile bis, valido per il circuito di Coppa Europa.

La carabiniera barziese, dopo il successo di ieri , ha concesso il bis sbaragliando la concorrenza con il tempo complessivo di 2’01”54, con una grande rimonta dopo il terzo posto della prima run, per confermare la leadership della classifica generale (410 punti) e quella di specialità (349) sul circuito continentale.

Per Zenere si è trattata della terza vittoria in stagione in Coppa Europa. L’azzurra ha guadagnato soprattutto nell’ultimo tratto sulla pista ‘Casola Nera’, per chiudere con 16 centesimi di vantaggio sulla compagna di squadra Platino. La 23enne carabiniera di Merano, ieri alla prima top five, è riuscita addirittura a migliorarsi, conquistando così il primo podio sul circuito continentale. Terzo posto per la svedese Hilma Loevblom, in testa alla fine della prima run, a 25 centesimi dalla leader.

Hanno chiuso la top five la francese Doriane Escane, attardata di 49 centesimi, e l’elvetica Simone Wild a 0”50.

F. S.

