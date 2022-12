ALTROCONSUMO, SKIPASS: BOBBIO NON È TRA LE STAZIONI PIÙ RINCARATE

Data pubblicazione 15 Dicembre 2022

MILANO – Secondo l’indagine di Altroconsumo sui prezzi di 29 stazioni sciistiche nel territorio nazionale, rilevati tra il costo del biglietto giornaliero adulti e quello dello skipass 5 giorni adulti in alta stagione 2022/2023, emerge un aumento del 9,2% per il costo medio del biglietto giornaliero e dell’8,7% per quello dello skipass di 5 giorni rispetto alla stagione precedente.

Tra i casi virtuosi, il cui prezzo del tesserino giornaliero è rimasto invariato, c’è Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia e Champorcher in Valle d’Aosta. In un caso addirittura, il prezzo dello skipass giornaliero in alta stagione risulta diminuito rispetto all’anno scorso: è il comprensorio di Monterosa Ski dove si è passati dai 60 euro ai 58 euro con un ribasso del 3,3%. Tra i meno rincarati i Piani di Bobbio.

Gli aumenti dello skipass giornaliero arrivano invece fino al 16% nel comprensorio dell’Adamello in Lombardia che passa dai 50 ai 58 euro, seguito da Livigno e Bormio rispettivamente con il 13,5% e il 13%. I Piani di Bobbio non rientrano invece tra i comprensori con skipass più rincarato. La Lombardia si conferma come la regione con gli aumenti più elevati (quasi il 13,5%), seguita da Veneto con il 10,7% per gli skipass giornalieri.

Le regioni più care sono il Trentino-Alto Adige e il Veneto che, comunque, restano le mete più ambite dagli amanti dello sci e della montagna in generale. Il comprensorio Dolomiti Superski in Veneto è la località con il prezzo dello skipass giornaliero in alta stagione più caro, 74 euro. Seguono l’Alto Adige con 69 euro nelle località di Alta Pusteria-Tre Cime, Plan de Corones Kronplatz e Val Gardena. Il Trentino con Madonna di Campiglio, e il Veneto con Cortina d’Ampezzo, sempre con 69 euro.