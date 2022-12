IL SONDAGGIO DI VN: I NOSTRI LETTORI “DIVISI” SUL NATALE IN ARRIVO

Data pubblicazione 15 Dicembre 2022

VALSASSINA – Esito incerto per la tradizionale consultazione on line di VN che ha chiesto per una settimana ai lettori un’opinione sul Natale in arrivo.

“Male, con la crisi mancano soldi” raccoglie il 37% dei consensi ma a distanza di pochi voti si colloca la scelta “Come sempre” (35%). Quasi un partecipante su 5 ha indicato invece “Non penso ai consumi ma al momento religioso”.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 15 dicembre. Stavolta si parla dell’ipotesi di un tunnel tra Taceno e la località Portone – tornato di attualità con le recenti difficoltà originate dalla frana sulla “nuova Lecco-Ballabio”. COME VEDI IL PROSSIMO NATALE? Male, con la crisi mancano soldi (37%, 130 Voti)

Come sempre (35%, 122 Voti)

Non penso ai consumi ma al momento religioso (19%, 67 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 17 Voti)

L'argomento non mi interessa (3%, 11 Voti) Totale votanti: 347

