MALORE A PAGLIO: 24ENNE TROVA I TECNICI DEL SOCCORSO ALPINO

Data pubblicazione 17 Dicembre 2022

MARGNO – Nella mattinata di oggi, sabato 17 dicembre, verso le 10:40, alcuni tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, mentre si trovavano già nella zona dell’Alpe Paglio, territorio del comune di Margno, hanno soccorso un ragazzo di 24 anni che aveva avuto un malore.

Tra i tecnici c’era anche un sanitario, che ha potuto valutare immediatamente le condizioni del giovane e quindi trasmettere le informazioni in tempo reale alla centrale della Soreu dei Laghi. Sul posto per il recupero anche l’elisoccorso di Milano di Areu che ha trasportato il ragazzo in ospedale. L’intervento si è concluso intorno a mezzogiorno.

“Nelle nostre squadre per gli interventi via terra vi sono medici e infermieri di elevata professionalità – spiegano dal Soccorso Alpino – certificati dalle Scuole del Cnsas e abilitati a operare in ambiente impervio e ostile”.