4 AUTO A FUOCO A PASTURO. DANNI SOLO MATERIALI, ESCLUSA L’IPOTESI DI DOLO

Data pubblicazione 18 Dicembre 2022

PASTURO – Quattro veicoli sono andati a fuoco questa notte presumibilmente tra le tre e le sei del mattino in via per Baiedo a Pasturo si tratta di una Golf, una mini-car, una Audi e una Punto. Gravissimi i danni materiali, fortunatamente non si registrano feriti.

Le auto erano parcheggiate davanti a una abitazione e sono tutte di proprietà di privati. Sul posto intervenuta una APS dei Vigili del Fuoco, dai primi riscontri sembrerebbe esclusa l’ipotesi di dolo mentre viene accreditata quella di un problema di tipo elettrico che potrebbe avere originato l’incendio.

Due degli automezzi (Audi e Golf) erano nuovi, per i rilievi sono arrivati anche i carabinieri – ai quali si è aggiunto il sindaco di Pasturo Artana.

Una testimonianza raccolta da Valsassinanews riporta come intorno alle 3 del mattino le auto fossero perfettamente integre, mentre la segnalazione dell’incendio in corso è giunta al Comando Vigili del Fuoco del Bione a Lecco intorno alle sei.

Aggiornamenti della notizia appena disponibili.

RedCro