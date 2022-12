Data pubblicazione 19 Dicembre 2022

CORTENOVA – Pomeriggio di festa domenica a Cortenova per i 40 bambini della scuola primaria accompagnati dalle insegnanti.

Accompagnati dagli zampognari, i piccoli si sono esibiti in canti in piazza, alla posta, in piazza Umberto primo e in chiesa parrocchiale, poi al salone dell’asilo in trepida attesa ad aspettare Babbo Natale che li ha omaggiati di un bellissimo dono. Infine il gruppo Alpini di Cortenova ha preparato per tutti dolci, cioccolata e the con scambi di auguri.