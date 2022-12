METEO: L’INVERNO SI PRENDE UNA PAUSA, ATTENZIONE ALLE NUBI

Data pubblicazione 20 Dicembre 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana senza precipitazioni, un ottimo sabato soleggiato e una festività con nubi e anche nebbie insidiose. Si è conclusa così la lunga fase di maltempo, con il ritorno della neve sulle nostre montagne e temperature in linea con il periodo.

Temperature che riprenderanno a salire nei prossimi giorni a causa dell’espansione di un campo di Alta pressione di matrice sub tropicale (africana). L’aria calda sarà nuovamente spinta dall’entroterra africano verso il bacino del Mediterraneo e l’inverno sarà messo al palo almeno per una settimana.

Solo tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre l’alta pressione subirà una leggera flessione, per mano di una debole perturbazione atlantica. Tante nubi e qualche pioviggini specie nella giornata di mercoledì, neve a quote alte oltre 1500 metri. Tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata di giovedì 22 dicembre ma attenzione alle nebbie in formazione nelle ore notturne.

Temperature mattutine comprese tra 3/7°C, massime tra 6/9°C. Zero termico diurno oltre 2300 metri. Venti deboli tra Nordovest e Nordest.

Fabio Porro