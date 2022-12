PROTEZIONE CIVILE, 300MILA € PER IL MAGAZZINO INTERRATO

Data pubblicazione 20 Dicembre 2022

MILANO – Stanziati 300mila euro per il magazzino interrato della Protezione Civile valsassinese che sorgerà in zona Comunità Montana. Lo annuncia Mauro Piazza, consigliere regionale della Lega, commentando il voto favorevole del Consiglio regionale della Lombardia al suo ordine del giorno, all’interno dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-25.

“Visto che nella sede della Comunità Montana Valsassina si stanno concentrando tutti i servizi di emergenza e di soccorso, come la sede del Soccorso Alpino e la piazzola elicottero collegata ad AREU, e considerato che la Comunità Montana è area di assembramento all’interno della Protezione Civile provinciale, il bilancio regionale stanzia su mia richiesta 300mila euro per il progetto di realizzazione di un box interrato per ricovero delle attrezzature e di mezzi di soccorso che sia aggiungono ai 300mila già stanziati da Regione per un totale complessivo dell’opera di 600.000 euro“.