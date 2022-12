Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

BALLABIO – Se n’è andato improvvisamente, in modo inatteso e lasciando nella disperazione quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Non poche persone, accanto alla famiglia. Mario Sancineto, conosciutissimo per essere stato a lungo postino a Ballabio, ci ha lasciati all’età di 69 anni appena compiuti.

I suoi funerali saranno celebrati sabato mattina alle 10:45 nella chiesa lecchese dei Cappuccini…

