COME DEVONO ESSERE I PANTALONI DA SCI? LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

Per andare incontro ai diversi sport sulla neve, esistono vari modelli di pantaloni da sci per donna. Questi si differenziano nei tessuti e nei complementi che caratterizzano non solo la loro vestibilità, ma anche alcune caratteristiche tecniche che i pantaloni da sci devono avere. Impermeabilità, traspirabilità, libertà di movimento e isolamento termico sono tutti fattori importanti quando ci troviamo a contatto con neve e basse temperature. Quindi i pantaloni da sci devono rispondere a queste esigenze. E come scegliere il modello più adatto per noi? In questo articolo potete trovare le principali caratteristiche per comprendere meglio come individuare i migliori pantaloni da sci da donna.

Pantaloni con tessuto hard shell

La prima caratteristica che un pantalone da sci deve possedere è quello di isolare termicamente le gambe dal freddo e dalla neve. Ma potrebbe essere necessario affrontare anche una giornata piovosa. Con la membrana impermeabile hard shell i vostri pantaloni non faranno entrare l’acqua o la neve. Il tessuto hard shell è impermeabile e può essere di diverso tipo:

Tessuto a tre strati , adatto sulla neve fresca o in condizioni di bagnato e di umidità. Qui un tessuto esterno e uno interno circondano e fasciano la membrana impermeabile.

, adatto sulla neve fresca o in condizioni di bagnato e di umidità. Qui un tessuto esterno e uno interno circondano e fasciano la membrana impermeabile. Tessuto a due strati e mezzo , dove la membrana impermeabile è protetta solo da un tessuto esterno. Adatto per condizioni climatiche incerte e con lievi precipitazioni.

, dove la membrana impermeabile è protetta solo da un tessuto esterno. Adatto per condizioni climatiche incerte e con lievi precipitazioni. Tessuto a due strati, che costituisce un modello di pantalone più leggero e con libertà di movimento maggiore. Qui la membrana impermeabile è protetta da uno strato esterno e fasciata da una fodera isolante all’interno.

Pantaloni con tessuto soft shell

Il tessuto soft shell è più elastico rispetto al tessuto hard shell. È indicato quindi per attività dove la libertà di movimento e il comfort sono essenziali. La tessitura dei modelli soft shell prevede un tessuto esterno a trama molto fitta, per frenare vento e pioggia, seguito dalla membrana idrorepellente e dallo strato interno, composto da un tessuto soffice e caldo che mantiene un buon isolamento termico. Questo modello è traspirante e idrorepellente, per i migliori pantaloni da sci per donna in soft shell vi consigliamo di dare uno sguardo a quelli di Colmar.

Pantaloni con rivestimento termico

Per le persone molto freddolose è possibile valutare i pantaloni da sci con un rivestimento termico sintetico all’interno, composto da uno strato di pile caldo. Alcuni modelli presentano questa rinforzatura su tutta la lunghezza, altri solo nelle zone più esposte al contatto con la neve, come ginocchia e fondoschiena.

Accessori per pantaloni da sci

La comodità di un pantalone da sci si misura anche nei complementi di cui è fornito. Vediamo insieme quelli che non possono mancare:

Tasche

Se praticate escursionismo, sci alpino e freeride, le tasche con chiusura a zip all’altezza delle cosce sono molto comode, soprattutto se si indossa un’imbracatura.

Cinture e salopette

Molte persone si trovano bene con le salopette. Queste infatti proteggono meglio dalla possibilità di bagnarsi, tuttavia sono più difficili da sfilare. I pantaloni con cintura, invece, hanno la possibilità di essere regolati sul punto vita, in modo da perfezionare l’aderenza al corpo.

Ghette e fondo gamba

Avere un pantalone da sci con ghette da neve aiuta maggiormente a proteggersi dalla neve, in quanto si posizionano direttamente sopra gli scarponi. Il fondo gamba, nei pantaloni da sci, viene svasato e completato con l’aggiunta di una zip, per essere regolato. Tuttavia, accertatevi sempre che la misura sia giusta per adattarsi agli sc