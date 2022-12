VOTA FINO A DOMANI IL SONDAGGIO VN: UN TUNNEL TRA TACENO E PORTONE?

Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta trattando per una settimana un tema tornato di attualità in occasione della chiusura della nuova Lecco-Ballabio, causa frana. Serve un tunnel di collegamento tra Taceno e Portone, verso la SS36 a Bellano? Il progetto è stato offerto gratuitamente alla Comunità Montana nel 2012 dall’arch. Alberto Nogara.

Puoi rispondere attraverso il sondaggio di Valsassinanews – che è in corso con molti voti già espressi in pochi giorni e avrà termine nella mattinata di giovedì 22 dicembre. Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano. TUNNEL TRA TACENO E PORTONE Sono d'accordo, servirebbe

Contrario

Devo approfondire il progetto

Utile, per questo non lo faranno mai

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati Loading ... Loading ... –

