CAOS LECCO-BALLABIO, BUSSOLA: “ACCETTIAMO I DISAGI DELLA FRANA, NON QUELLI DI REGOLE SBAGLIATE”

Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

Dopo la frana della SS36Dir, ritardi e disagi per gli automobilisti in direzione Lecco erano prevedibili.

Un ritardo di 30 minuti per andare nel capoluogo è da considerarsi accettabile perché in una situazione emergenziale come questa tutti devono portare pazienza.. e i ballabiesi nella prima settimana di senso alternato l’hanno ampiamente dimostrato.

Ma oggi la situazione è insostenibile e auspico che la Prefettura di Lecco ristabilisca subito il divieto di transito per i mezzi pesanti, almeno dalle 7 alle 9. Così come i movieri devono essere spostati subito dal ponte della gallina alla curva delle angurie…