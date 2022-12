Data pubblicazione 22 Dicembre 2022

PERLEDO – Approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2023 del Comune di Perledo. Soddisfazione per l’approvazione in tempi record dal sindaco Fabio Festorazzi – “Un encomio al personale e al vicesindaco Mauro Gumina per il lavoro svolto, nonostante i tempi tiratissimi. Approvare il bilancio entro il 31 dicembre consente all’Amministrazione di poter lavorare con più tranquillità. Voglio ringraziare tutti gli Amministratori ed in modo particolare i consiglieri di minoranza Gianpaolo Venini e Martina Cavalli per avere espresso voto favorevole, dimostrando così, ancora una volta, uno spirito collaborativo che sicuramente porterà a risultati positivi”.