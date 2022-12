STRUCCARSI IL VISO: PERCHÉ È IMPORTANTE E QUANDO FARLO

Data pubblicazione 22 Dicembre 2022

Ci si deve struccare anche quando non si è truccati? Vediamo perché è importante la detersione del viso.

1. Mi strucco anche se non ho su il trucco?

Detergere il viso con cura è un imperativo quando si parla di skincare. Prima di andare a dormire è fondamentale infatti struccarsi per evitare che i residui della giornata rimangano depositati sul viso. Ciò che conta è rimuovere ogni residuo di smog o sporcizia, a prescindere dalla presenza del trucco. Usare uno struccante per il viso è il giusto compromesso per chi ha una pelle che presenta imperfezioni e sottovaluta l’importanza di “struccarsi” anche quando non si è truccati.

1. Come struccarsi in modo efficace

Detergere uguale pulire. Per assicurarsi di andare a dormire senza sporcizia e germi sul volto l’unica strategia è quella di detergere il viso, usando struccanti anche quando il trucco non c’è. Durante una giornata intensa la pelle produce sebo e accumula particelle atmosferiche batteriche che si annidano sul viso. Per struccarsi in modo efficace, evitando che durante la notte i batteri prolifichino, occorre usare detergenti oppure struccanti per il viso. Massaggiando con cura i prodotti sul viso e poi risciacquando con abbondante acqua calda, il viso risulterà fresco e pulito.

2. Tutti i modi per struccarsi

Non esiste un solo modo per usare uno struccante viso utile alla detersione cutanea. Ci si può affidare a diversi metodi: ecco un elenco di modi in cui è possibile struccarsi.

Con dischetti di cotone. In questo caso andranno imbevuti di latte detergente, tonico struccante o bifasico, e massaggiati sulle zone del viso truccate e nella zona T, per eliminare gli eccessi di sebo;

Con le mani. Questo modo aiuta a massaggiare il viso ed andare in profondità con la pulizia senza creare frizione alla pelle e quindi possibili rossori da sfregamento. Bisognerà insistere sugli occhi e sulle labbra e poi risciacquare il tutto sempre con le mani;

Con doppia detersione. Questo è in assoluto il modo migliore per struccarsi. Si tratta di un primo passaggio in cui si passa sul viso (con mani, cotone, spugnette struccanti) un prodotto oleoso. Lo step successivo è quello di andare a rimuovere l’olio che, per affinità di composizione, si sarà legato alle particelle di sebo e batteri. La rimozione avviene con un detergente schiumogeno o in gel, e la pulizia profonda è assicurata.

3. Non struccarsi fa male: ecco perché

Andare a dormire senza essersi struccati o senza aver deterso il viso, può provocare, a lungo andare, diversi problemi alla pelle. Pensare alla pelle come una spugna che durante il giorno assorbe sporcizia aiuta a capire quanto sia importante lavare e sciacquare il viso. Inoltre, durante la notte il trucco impedisce alla pelle di respirare causando problemi in termini di ossigenazione e rigenerazione cellulare.

1. Quali prodotti usare per struccarsi?

Dal tonico all’acqua micellare, dal latte detergente all’olio, sono molti i prodotti skincare utili alla rimozione del trucco. Il tonico restituisce al viso un aspetto rimpolpato e sano. L’acqua micellare agirà come un sapone, rimanendo delicata sugli occhi e sulle occhiaie. Il latte detergente garantisce nutrimento ed idratazione intensa, tanto che può essere un valido sostituto della crema idratante. L’olio è invece perfetto per le pelli grasse e per la doppia detersione.