Data pubblicazione 23 Dicembre 2022

LECCO – Accolti da una grande coreografia in Curva Sud e con 1338 spettatori sugli spalti, i ragazzi del Lecco sono scesi in campo per sfidare la Virtus Verona nel ventesimo turno del campionato di Serie C, girone A.

Dopo una manciata di minuti, il Lecco rischia grosso su un colpo di testa di Danti che Zambataro respinge sulla linea di porta, quindi Manfrin viene fermato dal…