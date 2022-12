INCIDENTI STRADALI: CONTROLLI SOTTO LE FESTE, AUTOVELOX E ILLUMINAZIONE

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

LECCO – In ragione della sensibilizzazione del Ministero dell’Interno agli organi periferici sul tema dell’incidentalità stradale, la rilevante problematica è stata declinata in modo organico nel corso di una riunione in prefettura, presieduta dal prefetto Sergio Pomponio, nell’ottica di coinvolgere, sistematicamente, tutte le istituzioni competenti sia per le strategie di prevenzione che per le attività contrasto sanzionatorio delle condotte …