INTERVENTI PER LO SVILUPPO, IL “BIM” ASSEGNA 900MILA EURO AI COMUNI

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

GRAVEDONA ED UNITI – Il Consorzio del Bacino imbrifero montano del Lago di Como, Brembo e Serio ha esaminato i progetti sottoposti dai Comuni aderenti ed elargito contributi tra i 13mila e i 20mila euro per un valore complessivo pari a 894.485 euro. Diverse le risorse che l’ente con sede a Palazzo Gallio ha destinato alla Valsassina e al Lario Orientale. Eccole nel dettaglio.

Alla voce “Interventi per la prevenzione ed il ripristino del dissesto idrogeologico” il Bim ha assegnato a Premana 15mila euro per “Lavori consolidamento, manutenzione straordinaria e pulizia tratto compreso tra Via Martiri di Cefalonia e Via Prealpi in Valle di Erra”.

Alla voce “Interventi per lo sviluppo socio economico del territorio” il Bim contribuirà con 20mila euro per Bellano (Miglioramento attrattività zona Coltogno mediante riqualificazione camminamento Via per Taceno e Via XX Settembre) e altrettanti per Valvarrone (Progetto Varrone experience- Sviluppo dell’attrattività e della promozione del territorio in chiave turistico-culturale).

Contributi da 15mila euro invece per Esino Lario (Intervento di completamento della ristrutturazione del Cineteatro Val d’Esino 2° lotto finiture interne), Dorio (Lavori di manutenzione straordinaria sentiero del Viandante- Interventi su pavimentazione e parapetti a valle) Perledo (Lavori di formazione urbanizzazione per illuminazione strada comunale di Vezio), Ballabio (Lavori di manutenzione straordinaria asfalti vie diverse), Casargo (Sviluppo ed ottimizzazione segnaletica turistico- culturale), Moggio (Lavori sistemazione straordinaria recinzione presso centro sportivo comunale G. Locatelli), Lierna (Lavori di miglioramento e manutenzione strada denominata “di sotto la Chiesa” passeggiata di collegamento tra la strada provinciale 72 e la Chiesa Parrocchiale), Abbadia Lariana (Lavori adeguamento e messa in sicurezza parcheggio Via Nazionale angolo Via al Campeggio), Taceno (Opere di manutenzione straordinaria strada comunale di Chiarello), Primaluna (Lavori di riqualificazione lavatoio), Parlasco (Lavori di completamento fabbricato in V. Emanuele II adibito a finalità socio- economiche), Margno (Lavori di manutenzione straordinaria piazzali comunali zona funivia e strade di accesso), Dervio (Lavori di ampliamento parco acquatico con attrazione denominata “Ninja Park”), Sueglio (Lavori di sistemazione ed adeguamento accesso Loc. Stalle), Pasturo (Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale tratti Via Grigna), Introbio (Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Lotto A).

Il Bim assegna a Pagnona 14.400 euro per “Lavori di riqualificazione edificio comunale adibito a deposito Squadra Antincendio”; infine a Cremeno arriveranno 13.125 euro per i “Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione griglie di raccolta acque meteoriche”.