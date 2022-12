PREMANA: IN TANTI PER CONOSCERE IL DIARIO DEL TENENTE TODESCHINI

Data pubblicazione 28 Dicembre 2022

PREMANA – Presentato in un cineteatro San Rocco occupato in ogni ordine di posto il Quarto “Libro nero Ribelli”, la trascrizione commentata del diario di Giovanni Battista Todeschini, alpino e comandante partigiano premanese.

Gli autori, Augusto Giuseppe Amanti, Gabriele Fontana, Massimo Lazzari, Wilma Milani e Gian Battista Sanelli, hanno illustrato l’impegno di ricerca e redazione che li ha portati a realizzare il volume attraverso il quale da tempo l’Anpi sezione Valsassina voleva rendere merito all’alpino e partigiano premanese. Tre dei suoi diari, ritrovati dai fascisti nell’autunno del 1944, lo costrinsero a consegnarsi per risparmiare ritorsioni sulla popolazione, Todeschini venne così internato campo di concentramento di Mauthausen e l’11 aprile 1945 venne assassinato. Il quarto quaderno invece venne nascosto e conservato dai suoi compagni di Resistenza, e tramandato dai famigliari sino ad oggi.

La pubblicazione propone quindi le copie del manoscritto, accanto ad esse la trascrizione e numerose schede per aiutare il lettore a comprendere il contesto storico-sociale dell’epoca.

A Premana dunque il primo incontro pubblico alla presenza delle autorità – su tutte il prefetto Sergio Pomponio – e di numerosi premanesi. Altri appuntamenti sono in calendario nel territorio: il 29 dicembre in Comunità Montana, poi a Taceno il 2 gennaio, a Introbio il 4 e a Barzio il 7 gennaio (tutti i dettagli in locandina). Appuntamento a Cassina infine il 20 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria e della posa delle prime pietre d’inciampo della nostra provincia.