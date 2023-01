TOP TEN: IL 2022 ANNO DI LUTTI E FOTOGRAFIE. NELLE CATEGORIE IL SORPASSO DI BARZIO SU PREMANA

Data pubblicazione 31 Dicembre 2022

VALSASSINA – Finisce l’anno e da tradizione ecco stilare la classifica degli articoli più letti su Valsassinanews. E come tradizione vuole – dopo la “anomalia” del 2021 – la top ten delle notizie più lette raccoglie diversi fatti di nera; parliamo purtroppo di nostri concittadini scomparsi troppo presto (quello di Walter Ciresa su tutti, poi Giuseppe Tentori precipitato sul Resegone, Fabio Locatelli più recentemente).

Lutti a parte, i numeri dimostrano che i lettori hanno apprezzato le gallerie fotografiche, ben tre in classifica. Le immagini della festa della Madonna della Neve in Valbiandino sono la prima notizia ‘pop’ dell’anno, ai piedi del podio. Dello stesso genere (in settima posizione) è il racconto per immagini della posa della nuova seggiovia ai Piani di Bobbio con le manovre di un elicottero XXL arrivato apposta dalla Svizzera. Decimo posto per la gallery dalla mostra della capra orobica di Casargo.

Non poteva mancare tra gli articoli più letti il tema della frana sulla Lecco-Ballabio. Sebbene riferito solo all’ultimo mese dell’anno, la frana ha scalato facilmente la classifica occupando la quinta posizione con l’articolo dedicato ai primi aggiornamenti dopo il crollo mentre si ferma in nona posizione la ultim’ora che per tutti aveva dell’incredibile.

Concludiamo con i posti non ancora svelati. Al sesto piazzamento il furto della madonnina sulla strada tra Moggio e Piani di Artavaggio; all’ottavo l’appello di buon senso della famiglia Ongania di Perledo per migliorare la legislazione sulla privacy in caso di persone scomparse. Sforiamo leggermente dalla “top ten” per notare come all’11esimo posto compaia di nuovo la frana sulla Lecco-Ballabio, nello specifico con l’intervista a Massimo Fossati, amministratore delegato di ITB, sulle possibili ricadute per il turismo invernale; in dodicesima posizione lo “speciale funghi” con i consigli sulla raccolta in sicurezza.

In ultima analisi spazio alle categorie. Come intuibile dalla classifica appena proposta, la pagina più cliccata è Cronaca, mentre alle spalle va documentato il sorpasso di Barzio su Premana, categorie comunque al vertice nelle preferenze dei lettori. 4° posto per Valsassina, seguono Introbio e Alta Valle, poi Eventi, Pasturo e Primaluna.