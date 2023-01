VIDEO/IL 2022 DI DONNE E UOMINI DEL SOCCORSO ALPINO LOMBARDO

Data pubblicazione 2 Gennaio 2023

LECCO – È con un video di sei minuti che il Soccorso Alpino Lombardo augura un felice anno nuovo a tutti i frequentatori della montagna. Realizzato da Franco Lozza, soccorritore e videomaker, il filmato raccoglie alcuni tra i più suggestivi interventi ed esercitazioni che donne e uomini del Cnsas hanno portato a a termine negli scorsi dodici mesi.

“Con queste immagini – spiegano i soccorritori – vogliamo portarvi dentro gli scenari dove operiamo per prestare soccorso alle persone infortunate. La montagna è divertimento, è sensazione, e quant’altro ognuno vuole vivere e scoprire. Non dimentichiamolo, insieme alla prudenza e alla coscienza che alla fatalità non si comanda“.