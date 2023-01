LECCO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER QUESTA SETTIMANA

Data pubblicazione 2 Gennaio 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 gennaio 2023.

via NAVA, tratto all’altezza del civico 1, per intervento di isolamento della presa della rete idrica, sospensione del doppio senso di circolazione e istituzione del senso unico di circolazione, tra l’intersezione con Lungo Lario Isonzo e via Parini, con istituzione del limite massimo di velocità 30 km/h, inoltre obbligo di svolta a destra nell’intersezione di via Parini con via Pietro Nava dalle 9 alle 18 del 2 gennaio;

via CORTI, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Previati e l’intersezione con via Ghislanzoni, per intervento di rifacimento della tubazione della rete idrica, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Previati e l’intersezione con via Ghislanzoni, solo per residenti, con ingresso/uscita da via Ghislanzoni dalle 8:30 del 2 gennaio 2023 alle 18 del 14 gennaio 2023.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371