VOTAZIONI ON LINE AL CONCORSO PRESEPI DEL DECANATO DELLA VALSASSINA

Data pubblicazione 4 Gennaio 2023

VALSASSINA – Sarà anche quest’anno la votazione on line, assieme a una commissione decanale, a decretare il vincitore del Concorso presepi in famiglia indetto dal Decanato di Primaluna-Valsassina che vuole incentivare la realizzazione del presepe nelle famiglie cristiane. Le scuole dell’infanzia e le primarie statali, infatti, per ovvie ragioni di laicità e data la presenza di bambini di altre religioni non insegnano più a realizzare il manufatto ai piccoli secondo la tradizione creata dal 1223 da San Francesco d’Assisi, di ritorno dalla Terra Santa. Il Santo volle mettere in scena la natività presso il paese di Greccio che tanto gli ricordava Betlemme.

Papa Francesco parlando del presepe ha detto: “Nella sua genuina povertà, il presepe ci aiuta a ritrovare la vera ricchezza del Natale, e a purificarci da tanti aspetti che inquinano il paesaggio natalizio. Semplice e familiare, il presepe richiama un Natale diverso da quello consumistico e commerciale: è un’altra cosa; ricorda quanto ci fa bene custodire dei momenti di silenzio e di preghiera nelle nostre giornate, spesso travolte dalla frenesia. Il silenzio favorisce la contemplazione del Bambino Gesù, aiuta a diventare intimi con Dio, con la semplicità fragile di un piccolo neonato, con la mitezza del suo essere adagiato, con il tenero affetto delle fasce che lo avvolgono. Se vogliamo festeggiare davvero il Natale riscopriamo attraverso il presepe la sorpresa e lo stupore della piccolezza, la piccolezza di Dio, che si fa piccolo, non nasce nei fasti dell’apparenza, ma nella povertà di una stalla. Per incontrarlo bisogna raggiungerlo lì, dove Egli sta; occorre abbassarsi, farsi piccoli, lasciare ogni vanità, dove Lui è. E la preghiera è la via migliore per dire grazie di fronte a questo dono d’amore gratuito, dire grazie a Gesù che desidera entrare nelle nostre case, che desidera entrare nei nostri cuori”.

La votazione on line si concluderà il 4 gennaio alle 24, mentre i vincitori saranno annunciati il 6 gennaio.

Il link a cui votare: https://forms.gle/fWYrq7Uz8dgZwe4W9



Tutti i presepi in concorso