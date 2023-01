A INTROBIO MULTE DA 150 €, MA I PROPRIETARI ZOZZONI DI CANI LE IGNORANO

Data pubblicazione 5 Gennaio 2023

INTROBIO – Le sanzioni per i trasgressori ammontano a 150 euro, ma come segnalato da un residente nel paese di centro Valle, “Funzionano bene i cartelli a Introbio…”.

La mail giunta in redazione documenta con puzzolente puntualità come alcuni proprietari di cani se ne freghino totalmente dell’ordinanza n. 12/2020, seguita dall’invito-avviso di Villa Migliavacca che pubblichiamo in calce a questo articolo. E quindi, giù escrementi lasciati sul selciato.

Quasi irridente, al proposito, quanto ritratto nella foto di copertina: il “lascito marrone” di un ignoto zozzone è infatti depositato a pochi metri proprio da uno dei cartelli del Comune. Atteggiamento ovviamente censurabile.

RedInt