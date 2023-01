ATTACCO CARDIACO IN MONTAGNA, ELISOCCORSO UN 67ENNE

Data pubblicazione 5 Gennaio 2023

BARZIO – Il fatto intorno all’una e mezza del pomeriggio di oggi, giovedì. Secondo quanto riportato da Areu, un uomo di 67 anni è stato colpito da un malore (probabilmente un attacco di cuore, ndr) mentre si trovava nei pressi della funivia dei Piani di Bobbio.

Immediato l’allarme con la chiamata dei soccorsi, arrivati dal cielo grazie all’eliambulanza del 118 di Bergamo – atterrata in zona e presto nuovamente decollata per trasportare il paziente all’ospedale di Gravedona ed Uniti – dove è giunto in codice giallo (indice di condizioni “mediamente critiche”).

RedCro

*in copertina immagine di repertorio