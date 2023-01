ILLUMINA DI BLU E IL CORO NIVES FANNO IL PIENONE A PREMANA

Data pubblicazione 5 Gennaio 2023

PREMANA – Soddisfatta la presidente dell’Illumina di blu – Valsassina Morena Fazzini per il concerto organizzato il 30 dicembre 2022 nella parrocchiale di San Dionigi a Premana. “La serata è andata benissimo, la chiesa era colma – afferma la responsabile dell'<ssociazione -. Orgogliosi che il coro Nives abbia dedicato a noi l’ultimo concerto dell’anno. Emozionante la testimonianza delle mamme Marta e Federica che con il nostro sodalizio hanno un legame speciale. Si sono sottolineate le fatiche ma anche le soddisfazioni che si hanno quando si riescono a coinvolgere tutte le realtà che ruotano intorno ai bambini e ragazzi autistici”.

“La dottoressa logopedista Giorgia Sanelli ha parlato degli interventi attivi da parte del Servizio Sanitario, – prosegue Morena – ma come purtroppo sappiamo, i numeri sono in crescendo e quindi non si riesce a far fronte a tutte le richieste. Da qui l’importanza di associazioni come la nostra che mettono in contatto le famiglie con i professionisti, organizzano corsi di formazione per le scuole. L’autismo non è una malattia quindi non si guarisce, ma ci sono strade da poter percorrere ed è giusto che i genitori siano informati e preparati. Siamo rimasti a disposizione per qualsiasi informazione e abbiamo intenzione di organizzare a Premana una serata di approfondimento vista l’enorme partecipazione e curiosità suscitata dall’evento. Abbiamo ringraziato Tita Lizzoli che ci ha donato parte del ricavato del suo libro Pochi secondi che andranno su un progetto di formazione rivolto agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Premana”.

L’audio dell’intervento della dott.ssa Giorgia Sanelli: