IN ATTESA DEL 10, BASTA UNA GOMMA BUCATA A LAORCA E TUTTO VA IN TILT…

LECCO – “Una Jeep Renegade in salita verso Ballabio ha forato, c’è un camion subito dietro alla macchina e la strada è bloccata”. Pesanti i riflessi sulla circolazione: sotto la situazione del traffico in discesa dalla Valsassina a Balisio (ore 16:20).

La segnalazione volante di due nostri collaboratori indica come – se mai ce ne fosse bisogno – la scadenza tanto attesa del 10 gennaio per la riapertura della nuova Lecco-Ballabio (confermata oggi dalla Prefettura ma in qualche modo ridimensionata rispetto alle parole di Matteo Salvini) non sia assolutamente differibile.

A giorni infatti riprendono le lezioni scolastiche e persistono i timori per nuove giornate da incubo come quelle generate da scelte viabilistiche sbagliate e solo in parte rimediate.

Nella speranza che scene assurde come quella di questo pomeriggio, con una foratura che blocca tutti sulla vecchia strada, non si debbano ripetere.

