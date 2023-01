PERICOLO A CREMENO: SVOLTE VIETATE SULLA STRADA PROVINCIALE

Data pubblicazione 5 Gennaio 2023

CREMENO – Situazione di pericolo a Cremeno, all’incrocio di via Noccoli con la Strada Provinciale, luogo già più volte teatro di incidenti anche gravi. La svolta obbligatoria a destra in uscita dal supermercato infatti non viene rispettata creando ulteriori rischi.

“Questa mattina in pochi minuti abbiamo registrato numerose svolte a sinistra – fa sapere il consigliere comunale di minoranza Marco Combi -, manovra che è vietata e che la segnaletica verticale indica chiaramente: uscendo da quella strada si deve andare solo verso Barzio e non si può svoltare in direzione Cremeno. Chi esce dallo stop in contromano taglia la strada agli automobilisti e li costringe a brusche frenate, mettendo a rischio anche i pedoni che superano l’incrocio sulle vicine strisce”.

La violazione riguarda l’art 7 cc 1 e 14 del codice della strada per mancato rispetto della segnaletica stradale verticale e, oltre al pericolo per l’incolumità delle persone, prevede una sanzione di 29,40 euro con pagamento entro cinque giorni che diventano 42 dal sesto al sessantesimo giorno; in caso di incidente subentrano violazioni per mancata precedenza.

RedCro