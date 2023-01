QUESTA SERA A PREMANA TORNA LA CAVALCATA DEI TRE RE

Data pubblicazione 5 Gennaio 2023

PREMANA – A Premana la Pro Loco in collaborazione con il coro Nives, la Corale Santa Cecilia e i Coscritti del 2000, organizza per questa sera giovedì 5 gennaio la tradizionale e caratteristica Cavalcata dei Tre Re lungo il centro storico del paese con partenza alle 20:30 dall’Elephant Cafè e arrivo previsto per le 23 in piazza della chiesa. Come da tradizione a ogni fermata verrà intonato il tipico canto dei “Tre Re”.

È un antica tradizione molto sentita a Premana. I Magi sono interpretati da tre giovani del paese, a cavallo, che con a seguito la popolazione visitano alcuni punti del centro storico: il corteo, ad ogni tappa, intona alcune strofe della canzone dei Tre Re.