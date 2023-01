L’ALTRA EPIFANIA: “MAGI MALVAGI” SCATENATI IN VALVARRONE

Data pubblicazione 6 Gennaio 2023

VESTRENO – Ci sono le feste di Natale, quelle dei buoni sentimenti, delle letterine, dei buoni propositi per il nuovo anno e delle canzoni natalizie con voci angeliche.

In Valvarrone invece si rinnova la tradizione dei “Magi Malvagi”: nella notte dell’Epifania con il calar delle tenebre Gaspare, Melchiorre e Baldassare non portano in regalo doni dall’Oriente, ma si aggirano furtivi in paese per raccogliere oggetti che verranno ammonticchiati lungo la strada nel centro di Vestreno…

