CADONO AL LAGO DI SASSO, SOCCORSI IN DUE

Data pubblicazione 7 Gennaio 2023

INTROBIO – Attivazione oggi pomeriggio poco prima delle 15:30 per la Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

Una famiglia si trovava in Valbiandino, stavano scendendo dal Pizzo dei Tre Signori quando un paio di loro sono scivolati per alcuni metri in un canale e quindi hanno chiesto aiuto. La centrale ha subito attivato il Soccorso alpino e l’elisoccorso di Sondrio.

A bassa quota c’era nebbia e quindi la visibilità era ridotta; sono subito partite le squadre territoriali del Cnsas, li hanno raggiunti, messi in sicurezza ed evacuati dal canale. Un giovane aveva riportato alcuni traumi e quindi è stato portato con l’elicottero in ospedale. Le altre persone sono state accompagnate fino al rifugio Tavecchia e poi sono scesi a valle.

L’intervento è finito intorno alle 19.