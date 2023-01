I RE MAGI ARRIVANO ANCHE A PASTURO, BARZIO E INTROBIO

Data pubblicazione 7 Gennaio 2023

VALSASSINA – Con la possibilità di ritornare in presenza dopo i due anni di pandemia e distanziamenti, sono tornate le tradizioni dei Re Magi con il presepe vivente a Pasturo, Barzio e Introbio.

Vengono preparate per mesi da veri e propri appassionati le numerose rappresentazioni del Presepe vivente in tutta la Valsassina. Alcune si svolgono per Natale, altre per l’Epifania. Tanti i figuranti coinvolti, dai bambini agli anziani, tutti insieme per mettere in scena la nascita di Gesù Bambino. Non solo per i residenti ma anche ai numerosi villeggianti che, pur senza neve, trascorrono le vacanze natalizie in Valle.

A Pasturo il presepe vivente è stato organizzato dagli animatori dell’oratorio dando vita ai personaggi principali: Maria, Giuseppe, i tre Re, l’Arcangelo Gabriele, che hanno animato i passaggi principali narrati dal Vangelo come l’Annunciazione, il sogno di Giuseppe, l’incontro tra Maria e Elisabetta, il censimento, l’incontro dei Magi con Re Erode, la nascita di Gesù e l’arrivo dei Magi alla Capanna. Numerosa anche la partecipazione di figuranti adulti del paese che simulavano i lavori del falegname e del panettiere – che hanno portato anch’essi un dono a Gesù. Presenti pure il maestro Alessio Benedetti, la Banda di Pasturo e gli Alpini che hanno distribuito tè e vin brulè. Il giorno dell’Epifania alla messa del mattino i Re Magi all’Offertorio sono entrati portando oro, incenso e mirra a Gesù bambino davanti all’altare.

A Barzio, il presepe vivente è stato affidato ai bambini dell’oratorio, guidati dal vicario per la Pastorale Giovanile don Gianmaria Manzotti. Nel tardo pomeriggio i figuranti si sono ritrovati in oratorio per indossare i costumi tradizionali: da pastore, da Maria e Giuseppe, da Re Magio e chi da angioletto. Quindi guidati dalla stella cometa il corteo si è diretto, a tappe, fino alla chiesa parrocchiale di sant’Alessandro passando in Piazza Garibaldi dove ha richiamato l’attenzione anche dei numerosissimi turisti di ogni età. I figuranti si sono poi recati alla RSA per fare gli auguri agli anziani residenti.

A Introbio l’iniziativa dei Re Magi è stata organizzata dall’amministrazione comunale. Dopo la messa delle 20 sono arrivati i Re Magi in chiesa. Quindi a seguire si è formato il corteo guidato dai Magi e dalla Banda Santa Cecilia di Cortabbio con la Befana che è scesa dal campanile della parrocchiale di Sant’Antonio Abate distribuendo caramelle per tutti.