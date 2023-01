UN “MARE DI NUVOLE” RICOPRE VALSASSINA E DINTORNI: SCATTI MOZZAFIATO

Data pubblicazione 7 Gennaio 2023

VALSASSINA – “Sopra le nuvole c’è sempre il sole” recita un famoso detto che, per quanto banale possa essere, rappresenta a pieno gli scatti che seguono.

Già, perché mentre la Valsassina e il lecchese festeggiavano l’Epifania sotto una fitta coltre di nebbia (a Primaluna nella foto a lato), qualche centinaia di metri più in su il paesaggio era ben diverso.

Piani dei Resinelli, Giumello, monti premanesi, Alta Valle, Morterone: da ogni prospettiva la vista è mozzafiato. Una tanto netta quanto infinita distesa di nubi in bassa quota nasconde completamente i paesi e il lago. Solo le cime spuntano dal “mare di nuvole in montagna“, come qualcuno l’ha denominato.

Ma le parole sono già troppe. Gustatevi le immagini.

RedAmb