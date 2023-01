CAINALLO, IL BRACCO OTTO È SCAPPATO. “AIUTATECI A TROVARLO”

Data pubblicazione 8 Gennaio 2023

ESINO LARIO – Otto, un giovane bracco tedesco, è scappato in Val d’Esino e la sua famiglia chiede aiuto ai lettori di Lario News per ritrovarlo.

“Ieri mattina [sabato] intorno alle 11.30 abbiamo smarrito il nostro cane Otto. L’ultima volta che l’abbiamo visto è stato fra l’alpe Cainallo (Esino Lario) e zona bocchetta di Prada, al bivio fra il sentiero per il rifugio Bogani e il sentiero per il vostro rifugio Bietti-Buzzi. È un bracco tedesco di un anno e mezzo, molto bravo con le persone, giocherellone e gli piace mangiare. Se qualcuno lo vede per favore ci contatti al 3343964698. Grazie”