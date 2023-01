PERGOLETTESE-LECCO 4-2: ILARI IN GOL DOPO 42″, MA I CREMASCHI LA RIBALTANO

Data pubblicazione 8 Gennaio 2023

CREMA (CR) – Si gioca nei luoghi in cui è nato e vissuto da giovane il compianto Gianluca Vialli. Alla sua memoria un intenso minuto di silenzio prima del fischio di inizio di Pergolettese-Lecco, allo stadio “Voltini” di Crema, dove sono giunti un centinaio di tifosi blucelesti.

La cronaca

Il gol che sblocca la partita non è veloce: di più. Una bellissima azione nata da rinvio di Melgrati porta dopo appena 42 secondi al fantastico sinistro al volo da dentro l’area di un ispirato Ilari (nella foto in copertina): è festa grande per squadra e supporter grazie all’1-0 degli ospiti…