FONDO: ORO E ARGENTO PER LE SORELLE INVERNIZZI. OSCAR GIANOLA DI BRONZO

Data pubblicazione 12 Gennaio 2023

RIALE (VB) – Tris di medaglie, tutte di un metallo diverso, per gli atleti del Nordik Ski Valsassina sulle piste del Centro Fondo Riale, in terra piemontese, dove è andata in scena la Coppa Augusto Crosetti.

Si mette al collo la medaglia più prestigiosa la primalunese Aurora Invernizzi, che ha trionfato tra le Under 14 chiudendo in 13’01” il circuito di quattro chilometri.

Si porta a casa un buon argento la sorella maggiore Maria Invernizzi, seconda nella cinque chilometri delle allieve Under 16 (16’30”).

Bronzo invece al maschile per Oscar Gianola, bravo ad aggiudicarsi il podio in 15’38” nel percorso di cinque chilometri dell’Under 14.