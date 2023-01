‘RIPESCATI’ DAI POMPIERI TRE ESCURSIONISTI BLOCCATI AI CAMPELLI

Data pubblicazione 12 Gennaio 2023

BARZIO – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono stati allertati alle 14.30 di oggi per soccorrere tre escursionisti rimasti bloccati nel canale Sem, in zona Campelli, ad un’altezza di circa 2100 metri.

Immediatamente dal Comando sono state inviate via terra squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali), dal Reparto Volo si alzava il Drago VF141 con a bordo Vigili del Fuoco specializzati per il soccorso in ambienti impervi e contemporaneamente veniva attivata anche la squadra VF SAF Regionale addestrata per operare in quota ed in presenza di neve e ghiaccio.

I Vigili del fuoco a bordo dell’elicottero, tramite l’utilizzo del verricello e con tecniche alpinistiche, hanno recuperato i tre malcapitati incolumi e portati in zona sicura nella piazzola dell’eliporto di Barzio. L’intervento di soccorso tecnico-urgente è durato circa 2 ore.