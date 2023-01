SONDAGGIO: I LETTORI SI ACCONTENTANO DELLA LC-BALLABIO SOLO DI GIORNO

Data pubblicazione 12 Gennaio 2023

VALSASSINA – La tradizionale consultazione on line di VN ha chiesto per una settimana ai lettori un’opinione sulla riapertura della ‘nuova Lecco-Ballabio’ – avvenuta il 10 gennaio senza però la percorribilità in orari notturni.

“Accontentiamoci, già qualcosa” è la voce che ha raccolto più consensi con il 59%, seguita da “Mossa elettorale, resta rischiosa” con il 22%. Ha ottenuto il 15% invece la scelta “Situazione da terzo mondo“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 19 gennaio. Questa volta si parla delle imminenti elezioni regionali. NUOVA LECCO-BALLABIO APERTA DAL 10/1, MA NON DI NOTTE Accontentiamoci, già qualcosa (59%, 227 Voti)

Mossa elettorale, resta rischiosa (22%, 83 Voti)

Situazione da terzo mondo (15%, 56 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 15 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 4 Voti) Totale votanti: 385 Loading ... Loading ...

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS