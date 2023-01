Data pubblicazione 14 Gennaio 2023

CENTRO VALLE – Giornata di lavoro per la protezione civile del Centro Valle. È in corso da Pasturo a Taceno l’operazione ‘Fiumi sicuri’ che periodicamente vede le squadre di protezione civile attivarsi per la manutenzione e la pulizia di boschi e torrenti. Ecco alcune immagini di questo sabato mattina 14 gennaio.