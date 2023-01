SCI DI FONDO, AKSEL ARTUSI DI BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI

Data pubblicazione 14 Gennaio 2023

VAL DI FIEMME (BZ) – Prima giornata dei Campionati Italiani Giovani in Val di Fiemme sulla pista dove si è appena svolto il Tour de Ski e che sarà anche lo scenario delle prossime Olimpiadi invernali.

Aksel Artusi sta bene e ha ottime sensazioni, ma il quinto tempo di qualifica indica che qualcosa non va.

Via via passa i quarti, poi le semifinali e infine in finale agguanta letteralmente con le unghie un terzo posto e quindi il bronzo.

Certo, una medaglia a un campionato italiano è risultato di prestigio ma non è questo il colore del metallo che il valsassinese sentiva di valere.

Purtroppo nonostante gli sforzi di tutti le cose non sono girate nel verso giusto nella gestione dei materiali.

Rimane la soddisfazione per aver aggiunto un altro tassello alla rincorsa per la qualificazione ai Mondiali juniores che si terranno in Canada a fine mese.

RedSpo