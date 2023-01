Data pubblicazione 15 Gennaio 2023

LECCO – Definite le liste con i nomi dei candidati ai tre seggi in consiglio regionale della Lombardia spettanti in provincia di Lecco.

Il voto come noto è fissato per il 12 e 13 febbraio prossimi, i papabili presidenti sono 4: il governatore uscente Attilio Fontana (espressione del centro destra), Pierfrancesco Majorino per centro sinistra e Movimento 5 Stelle, Letizia Moratti (Terzo polo e lista personale) e Mara Ghidorzi per Unione Popolare…

