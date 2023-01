TENSIONE ALLA FESTA DI SANT’ANTONIO A CAUSA DI UN ESAGITATO: SPINTONI, AGGREDITO IL SINDACO DI CRANDOLA

Data pubblicazione 15 Gennaio 2023

CRANDOLA VALSASSINA – Serata a dir poco “animata” quella di sabato, in occasione della festa di Sant’Antonio a Crandola.

Ieri sera un esagitato (“uno che cercava la rissa” – lo descrive a VN un testimone) ha iniziato a spintonare e si è azzuffato con alcune persone, finendo per aggredisce anche il sindaco del paese Matteo Manzoni, che era intervenuto con l’intento di sedare gli animi.

“Era ubriaco e non si riusciva a contenerlo – racconta lo stesso primo cittadino – ha anche cercato di strapparmi il cellulare dalle mani mentre chiamavo il 112“. L’uomo continuava a inveire, Manzoni prima ha contattato i Carabinieri poi – quando l’aggressore è stato calmato e portato via da alcuni conoscenti – ha avvisato l’Arma che non era necessario intervenire.

Le celebrazioni per il Santo stavano riscuotendo un grande successo, con tantissimi presenti e il tendone allestito per l’occasione davvero strapieno.

Lo scalmanato frequentatore della festa sarebbe originario di Esino Lario.

RedCro