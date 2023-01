UN KARAOKE CONTRO L’HIV. SERATA DI PREVENZIONE COL LECCO PRIDE

Data pubblicazione 16 Gennaio 2023

LECCO – Sabato sera al Circolo Libero una serata speciale che ha voluto coniugare musica e prevenzione sulle infezioni a trasmissione sessuale. Ad organizzarla il Lecco Pride in collaborazione dell’associazione Arcigay Bergamo Cives e Bergamo Fast City.

Due spazi in cui poter cantare e divertirsi con un Karaoke e nello stesso tempo fare, in uno spazio protetto, il test per Hiv sifilide ed epatite. Mauro Pirovano di Renzo e Lucio ricorda il senso della manifestazione: “La prevenzione contro l’Hiv e le infezioni a trasmissione sessuale deve trovare nuove forme. Unire una serata di svago e divertimento ad uno spazio in cui poter fare un test hiv sifilide ed epatite C, serve dal punto di vista culturale per togliere quell’ansia che accompagna le persone tutte le volte che fanno un controllo. Dobbiamo far capire che fare il test deve diventare una routine per poter monitorare sempre il nostro stato di salute”.