BARZIO: AVANTI COI BOX INTERRATI SOPRA LA PIAZZA, COSTO 1 MILIONE DI EURO

Data pubblicazione 18 Gennaio 2023

BARZIO – Il Comune di Barzio ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di garage interrati in via per Concenedo, a pochi metri da piazza Garibaldi e dalla parrocchiale di Sant’Alessandro. Per un costo previsto di 972.500 euro, l’intenzione è di realizzare “box da cedersi successivamente in compravendita”

Il documento, depositato a Palazzo Manzoni nel marzo 2022, è stato discusso e approvato lo scorso 10 gennaio 2023 dalla giunta del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – presenti e favorevoli anche il vicesindaco Paolo Bianchi e l’assessore Giovanna Piloni.

Lo studio è stato redatto dal geometra Fabiano Invernizzi e ricalca la medesima iniziativa commissionata al professionista in passato, poi interrotta dal sopraggiunto cambio di amministrazione. Sull’area infatti persistono delle criticità, come già evidenziato da inchieste giornalistiche e come raccomanda lo stesso geologo Matteo Lambrugo nella relazione annessa allo studio.

“In fase di progettazione esecutiva – si legge nelle relazione – occorrerà eseguire adeguate indagini geognostiche (es. prove penetrometriche dinamiche continue, carotaggi e rilievi geofisici) al fine di verificare puntualmente le condizioni geologiche e geotecniche locali. In seguito ai risultati delle indagini, si potrà eseguire la valutazione e la verifica della portanza e di stabilità dei terreni”.

Con il voto favorevole e la pubblicazione delle carte all’albo pretorio, l’amministrazione procede alle fasi successive per la realizzazione di “garage interrati pertinenziali in via per Concenedo e via Valtorta con la realizzazione di due piani interrati (autorimesse private) e nuovi parcheggi ad uso pubblico ed allargamento della sede stradale con relativo rifacimento del marciapiede nel Comune di Barzio tra via Valtorta e via Concedendo”.

RedBar